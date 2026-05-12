Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,69 Prozent auf 25 829,44 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,712 Prozent auf 26 087,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26 274,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 190,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 813,94 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 22 902,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 597,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18 708,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,16 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 359,31 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Zebra Technologies (+ 17,54 Prozent auf 255,01 USD), 3D Systems (+ 17,53 Prozent auf 2,95 USD), SMC (+ 5,62 Prozent auf 529,08 USD), Mind CTI (+ 4,17 Prozent auf 0,94 USD) und Netflix (+ 3,91 Prozent auf 88,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil FormFactor (-15,37 Prozent auf 128,13 USD), Hub Group (-13,47 Prozent auf 36,22 USD), QUALCOMM (-12,25 Prozent auf 208,44 USD), Synaptics (-9,60 Prozent auf 114,40 USD) und American Superconductor (-9,32 Prozent auf 53,25 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 192 564 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,19 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at