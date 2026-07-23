Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot

Am Donnerstag gibt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,30 Prozent auf 25 099,13 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,73 Prozent auf 25 245,54 Punkte an der Kurstafel, nach 25 690,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 954,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 358,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 587,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24 438,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 020,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,02 Prozent nach oben. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 23,88 Prozent auf 22,31 USD), IMAX (+ 12,10 Prozent auf 44,06 USD), Corcept Therapeutics (+ 6,40 Prozent auf 96,70 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,14 Prozent auf 1,82 USD) und SMC (+ 4,83 Prozent auf 443,44 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Resources Connection (-18,76 Prozent auf 3,75 USD), Donegal Group B (-10,27 Prozent auf 20,62 USD), SIGA Technologies (-7,82 Prozent auf 3,13 USD), EZCORP (-7,65 Prozent auf 30,07 USD) und Alphabet A (ex Google) (-6,61 Prozent auf 319,48 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 531 215 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,390 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at