Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,64 Prozent auf 24 030,20 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,55 Prozent auf 24 809,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24 429,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24 939,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 005,47 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,31 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 26 430,89 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 26 331,09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 564,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Dorel Industries (+ 24,08 Prozent auf 0,97 USD), 3D Systems (+ 7,25 Prozent auf 1,48 USD), Woodward (+ 5,22 Prozent auf 335,73 USD), Nissan Motor (+ 4,50 Prozent auf 1,67 USD) und PetMed Express (+ 4,28 Prozent auf 0,94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Red Robin Gourmet Burgers (-23,14 Prozent auf 6,11 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10,78 Prozent auf 2,98 USD), Century Casinos (-10,52 Prozent auf 0,22 USD), SIGA Technologies (-8,57 Prozent auf 2,56 USD) und Nortech Systems (-8,55 Prozent auf 10,48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 38 461 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,04 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 21,43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at