Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag in Rot

Am Mittwoch gibt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,42 Prozent auf 26 474,33 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,425 Prozent auf 26 698,02 Punkte an der Kurstafel, nach 26 584,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 464,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 739,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 832,67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 326,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 916,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,94 Prozent nach oben. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geron (+ 16,04 Prozent auf 1,56 USD), AXT (+ 9,67 Prozent auf 71,58 USD), Wynn Resorts (+ 7,55 Prozent auf 104,97 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6,19 Prozent auf 28,83 USD) und Methode Electronics (+ 5,70 Prozent auf 15,96 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil USANA Health Sciences (-28,75 Prozent auf 16,23 USD), ADTRAN (-10,71 Prozent auf 7,03 EUR), SpaceX (-8,24 Prozent auf 115,00 USD), Nice Systems (-6,29 Prozent auf 96,79 USD) und inTest (-6,18 Prozent auf 13,51 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 543 023 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at