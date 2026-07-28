Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 24 905,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,429 Prozent tiefer bei 24 825,07 Punkten in den Handel, nach 24 932,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 581,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 984,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 297,62 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 24 663,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 178,58 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,19 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Repligen (+ 14,50 Prozent auf 150,07 USD), JetBlue Airways (+ 11,42 Prozent auf 6,05 USD), Agilysys (+ 11,12 Prozent auf 114,72 USD), Nissan Motor (+ 7,14 Prozent auf 2,10 USD) und Manhattan Associates (+ 6,72 Prozent auf 170,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Amkor Technology (-24,44 Prozent auf 45,87 USD), TTM Technologies (-13,34 Prozent auf 107,21 USD), AXT (-11,70 Prozent auf 42,28 USD), FormFactor (-11,15 Prozent auf 87,78 USD) und Ultra Clean (-10,72 Prozent auf 77,65 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 461 480 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,403 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at