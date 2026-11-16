NASDAQ Composite Index
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16.11.2026 16:01:48
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,46 Prozent leichter bei 24 769,22 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,13 Prozent schwächer bei 24 853,35 Punkten in den Montagshandel, nach 25 136,27 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 719,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 882,04 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der NASDAQ Composite 26 140,03 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26 729,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 22 900,59 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,60 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Modine Manufacturing (+ 26,22 Prozent auf 133,92 USD), Nortech Systems (+ 13,64 Prozent auf 12,25 USD), USANA Health Sciences (+ 4,24 Prozent auf 13,27 USD), Starbucks (+ 2,40 Prozent auf 108,99 USD) und Abbott Laboratories (+ 2,32 Prozent auf 109,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen inTest (-14,71 Prozent auf 12,52 USD), Donegal Group B (-13,12 Prozent auf 24,51 USD), AXT (-10,85 Prozent auf 37,30 USD), 3D Systems (-10,61 Prozent auf 1,48 USD) und Methode Electronics (-9,81 Prozent auf 11,21 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16 561 073 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|1,30
|-5,45%
|Abbott Laboratories
|98,42
|0,10%
|America's Car-Mart Inc.
|1,03
|10,13%
|AngioDynamics Inc.
|10,60
|-0,93%
|Apple Inc.
|321,40
|-0,53%
|AXT Inc.
|34,49
|-12,68%
|Donegal Group Inc. (B)
|26,56
|-5,85%
|inTest Corp.
|11,90
|-4,03%
|Methode Electronics Inc.
|10,40
|-1,89%
|Modine Manufacturing Co.
|119,50
|-3,98%
|Nortech Systems Inc.
|11,41
|5,84%
|NVIDIA Corp.
|144,14
|-2,50%
|SIGA Technologies Inc.
|2,88
|5,11%
|Starbucks Corp.
|98,70
|2,08%
|USANA Health Sciences Inc.
|11,60
|-0,85%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24 705,36
|-1,71%
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