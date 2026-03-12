Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,78 Prozent tiefer bei 22 311,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,834 Prozent schwächer bei 22 526,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22 716,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 550,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 290,48 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,577 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 597,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 195,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 648,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,98 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 061,97 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 15,23 Prozent auf 3,48 USD), Commercial Vehicle Group (+ 14,78 Prozent auf 2,33 USD), Ballard Power (+ 12,56 Prozent auf 2,42 USD), Methanex (+ 8,56 Prozent auf 58,06 USD) und TransAct Technologies (+ 6,54 Prozent auf 3,42 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-20,00 Prozent auf 15,24 USD), Monro Muffler Brake (-10,12 Prozent auf 15,46 USD), Methode Electronics (-9,88 Prozent auf 5,29 USD), FreightCar America (-9,21 Prozent auf 8,68 USD) und Trend Micro (-8,54 Prozent auf 33,10 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38 649 420 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at