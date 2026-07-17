Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit im Minus.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,02 Prozent leichter bei 25 616,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,81 Prozent auf 25 412,26 Punkte an der Kurstafel, nach 25 881,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 616,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 250,63 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 021,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Wert von 24 468,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 885,65 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,25 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methanex (+ 2,80 Prozent auf 54,67 USD), Logitech (+ 2,68 Prozent auf 102,98 USD), Geron (+ 2,46 Prozent auf 1,46 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,39 Prozent auf 9,87 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2,26 Prozent auf 9,49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Intuitive Surgical (-12,92 Prozent auf 350,36 USD), Nissan Motor (-11,43 Prozent auf 1,86 USD), Americas Car-Mart (-9,79 Prozent auf 3,78 USD), SMC (-8,26 Prozent auf 412,75 USD) und Synopsys (-8,14 Prozent auf 383,09 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 906 791 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,491 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at