Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Morgen.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,79 Prozent leichter bei 26 640,85 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,02 Prozent tiefer bei 26 579,30 Punkten, nach 26 853,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 689,53 Punkte, das Tagestief hingegen 26 554,24 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 1,16 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25 067,80 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 22 807,48 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Stand von 19 460,49 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 14,66 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Blackbaud (+ 4,41 Prozent auf 29,35 USD), Integra LifeSciences (+ 4,41 Prozent auf 16,81 USD), Abbott Laboratories (+ 3,99 Prozent auf 90,46 USD), Cogent Communications (+ 3,72 Prozent auf 17,00 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3,58 Prozent auf 443,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil CIENA (-18,57 Prozent auf 505,16 USD), Donegal Group B (-16,36 Prozent auf 16,00 USD), 3D Systems (-12,88 Prozent auf 3,15 USD), TTM Technologies (-7,44 Prozent auf 175,50 USD) und Rambus (-6,76 Prozent auf 159,13 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 041 730 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,53 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at