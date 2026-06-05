Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Morgen.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,85 Prozent leichter bei 26 335,90 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,10 Prozent tiefer bei 26 536,59 Punkten, nach 26 830,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 572,25 Punkte, das Tagestief hingegen 26 328,40 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,29 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25 326,13 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 22 748,99 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 19 298,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13,34 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Blackbaud (+ 2,82 Prozent auf 29,17 USD), Expedia (+ 2,74 Prozent auf 233,40 USD), DexCom (+ 2,49 Prozent auf 74,40 USD), Costco Wholesale (+ 2,10 Prozent auf 992,76 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 2,02 Prozent auf 10,08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ballard Power (-9,23 Prozent auf 5,51 USD), CIENA (-8,15 Prozent auf 492,00 USD), ON Semiconductor (-7,59 Prozent auf 121,82 USD), Rambus (-7,42 Prozent auf 156,79 USD) und Ceva (-7,36 Prozent auf 45,93 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 928 656 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,58 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at