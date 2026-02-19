Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 22 662,58 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,500 Prozent tiefer bei 22 639,87 Punkten in den Handel, nach 22 753,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 583,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 768,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23 515,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 564,23 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 19.02.2025, mit 20 056,25 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,47 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nice Systems (+ 13,91 Prozent auf 112,20 USD), Upbound Group (+ 8,91 Prozent auf 22,74 USD), Gladstone Commercial (+ 6,82 Prozent auf 12,22 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 5,85 Prozent auf 47,39 USD) und USANA Health Sciences (+ 5,53 Prozent auf 20,05 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Corcept Therapeutics (-17,65 Prozent auf 32,79 USD), Pool (-9,92 Prozent auf 229,99 USD), JetBlue Airways (-9,21 Prozent auf 5,87 USD), Cogent Communications (-6,15 Prozent auf 25,96 USD) und Donegal Group B (-5,66 Prozent auf 15,82 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 747 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at