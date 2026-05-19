Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,33 Prozent leichter bei 26 004,01 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,641 Prozent auf 25 923,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 090,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 050,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 701,44 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 468,48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 682,73 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 215,46 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,91 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 25,07 Prozent auf 41,40 USD), Cerus (+ 16,26 Prozent auf 2,83 USD), Agilysys (+ 12,76 Prozent auf 79,16 USD), Volvo (B) (+ 6,15 Prozent auf 34,50 USD) und Century Aluminum (+ 6,05 Prozent auf 58,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-7,93 Prozent auf 3,95 USD), Innodata (-6,65 Prozent auf 88,43 USD), American Superconductor (-5,46 Prozent auf 47,41 USD), Veeco Instruments (-5,34 Prozent auf 52,68 USD) und Century Casinos (-5,07 Prozent auf 1,31 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 17 306 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,05 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at