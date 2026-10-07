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Index im Fokus 07.10.2026 16:01:42

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,65 Prozent leichter bei 27 420,16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,614 Prozent auf 27 430,54 Punkte an der Kurstafel, nach 27 599,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 27 341,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27 458,28 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,713 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 818,69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 22 788,36 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 18,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ADTRAN (+ 3,22 Prozent auf 6,77 EUR), AmeriServ Financial (+ 2,73 Prozent auf 4,52 USD), NetApp (+ 2,65 Prozent auf 234,50 USD), Gilead Sciences (+ 2,32 Prozent auf 147,58 USD) und DexCom (+ 1,89 Prozent auf 84,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-6,54 Prozent auf 16,29 USD), Nortech Systems (-5,89 Prozent auf 10,70 USD), AXT (-5,07 Prozent auf 79,80 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,97 Prozent auf 156,37 USD) und Cognex (-4,50 Prozent auf 63,37 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 3 018 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,24 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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