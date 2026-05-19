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Index-Performance im Fokus 19.05.2026 18:01:33

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter

Der NASDAQ Composite gibt sich am Dienstag schwächer.

Am Dienstag sinkt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,13 Prozent auf 25 794,88 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,641 Prozent auf 25 923,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 090,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 026,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 701,44 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 24 468,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 682,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 215,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Trend Micro (+ 25,07 Prozent auf 41,40 USD), Cerus (+ 11,93 Prozent auf 2,72 USD), Agilysys (+ 9,62 Prozent auf 76,95 USD), Ultralife Batteries (+ 4,59 Prozent auf 6,38 USD) und Century Aluminum (+ 3,70 Prozent auf 56,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Innodata (-8,25 Prozent auf 86,91 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,99 Prozent auf 3,99 USD), American Superconductor (-6,46 Prozent auf 46,91 USD), Ballard Power (-6,35 Prozent auf 4,06 USD) und inTest (-5,87 Prozent auf 16,75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 679 278 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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Cerus Corp. 2,30 -0,86% Cerus Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,85 1,14% Consumer Portfolio Services Inc.
Innodata Inc. 75,30 -0,92% Innodata Inc.
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