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Index-Performance im Fokus 10.11.2026 18:01:45

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter

Der NASDAQ Composite gibt sich am Dienstag schwächer.

Am Dienstag sinkt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,31 Prozent auf 24 922,56 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,815 Prozent auf 25 047,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 253,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 286,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 911,59 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 27 366,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 605,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 527,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Mind CTI (+ 45,17 Prozent auf 1,27 USD), AAON (+ 22,47 Prozent auf 77,00 USD), Dorel Industries (+ 16,93 Prozent auf 1,06 USD), Take Two (+ 7,37 Prozent auf 222,68 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 7,27 Prozent auf 17,70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-13,16 Prozent auf 0,99 USD), AXT (-8,39 Prozent auf 39,31 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7,81 Prozent auf 28,58 USD), Anika Therapeutics (-7,14 Prozent auf 13,53 USD) und Geospace Technologies (-7,01 Prozent auf 3,58 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 032 951 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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