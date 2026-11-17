Der NASDAQ Composite gibt sich am Dienstag schwächer.

Am Dienstag sinkt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,49 Prozent auf 24 145,26 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 24 528,06 Punkte an der Kurstafel, nach 24 509,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 547,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 989,09 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 26 140,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 644,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 708,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 16,28 Prozent auf 1,00 USD), Elbit Systems (+ 7,28 Prozent auf 730,28 USD), Americas Car-Mart (+ 4,30 Prozent auf 0,97 USD), Geron (+ 3,27 Prozent auf 0,97 USD) und Nissan Motor (+ 2,94 Prozent auf 1,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Century Casinos (-22,93 Prozent auf 0,24 USD), Cogent Communications (-12,60 Prozent auf 3,26 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12,56 Prozent auf 1,88 USD), Dorel Industries (-10,44 Prozent auf 0,80 USD) und Salesforce (-9,81 Prozent auf 193,75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 538 863 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 21,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at