Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus

Der NASDAQ Composite zeigte sich am vierten Tag der Woche leichter.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,72 Prozent leichter bei 23 685,12 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 23 830,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 857,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 23 840,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 232,78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,662 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 474,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 958,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wies der NASDAQ Composite 19 632,32 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,93 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 40,97 Prozent auf 0,51 USD), Modine Manufacturing (+ 20,30 Prozent auf 176,72 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 14,60 Prozent auf 4,63 USD), Innodata (+ 14,36 Prozent auf 63,86 USD) und First Financial Bancorp (+ 5,88 Prozent auf 28,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-13,53 Prozent auf 2,30 USD), Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,63 Prozent auf 143,19 USD), Pegasystems (-9,58 Prozent auf 44,62 USD) und Microvision (-7,67 Prozent auf 0,85 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47 764 664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Gladstone Commercial-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at