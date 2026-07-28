Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1,28 Prozent auf 24 611,97 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,429 Prozent leichter bei 24 825,07 Punkten, nach 24 932,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 24 597,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 831,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 297,62 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 24 663,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 178,58 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,92 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Repligen (+ 13,90 Prozent auf 149,28 USD), Franklin Electric (+ 7,36 Prozent auf 113,19 USD), Erie Indemnity (+ 5,38 Prozent auf 240,54 USD), Richardson Electronics (+ 4,82 Prozent auf 19,37 USD) und Amgen (+ 4,57 Prozent auf 393,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Amkor Technology (-21,40 Prozent auf 47,72 USD), AXT (-14,33 Prozent auf 41,02 USD), Ultra Clean (-11,88 Prozent auf 76,64 USD), FormFactor (-11,22 Prozent auf 87,71 USD) und TTM Technologies (-10,69 Prozent auf 110,49 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 902 634 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,403 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at