Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit schwächer.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,21 Prozent leichter bei 23 528,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,255 Prozent fester bei 23 638,22 Punkten in den Handel, nach 23 578,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 698,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 505,52 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 004,54 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 798,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 19 859,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,03 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 10,37 Prozent auf 16,29 USD), Cogent Communications (+ 7,54 Prozent auf 21,10 USD), Harmonic (+ 7,53 Prozent auf 10,42 USD), IMAX (+ 7,25 Prozent auf 38,30 USD) und inTest (+ 7,12 Prozent auf 7,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Cerus (-8,45 Prozent auf 1,90 USD), Netflix (-4,44 Prozent auf 95,79 USD), Amtech Systems (-3,93 Prozent auf 8,56 USD), Intel (-3,88 Prozent auf 39,81 USD) und PetMed Express (-3,64 Prozent auf 1,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 494 125 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,801 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at