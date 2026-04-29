Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 24 599,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,232 Prozent schwächer bei 24 606,53 Punkten in den Handel, nach 24 663,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 724,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 532,70 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,808 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 685,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 461,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,87 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 899,37 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Teva Pharmaceutical Industries (+ 10,34 Prozent auf 34,89 USD), Intel (+ 10,09 Prozent auf 93,05 USD), Visa (+ 8,72 Prozent auf 336,28 USD), F5 Networks (+ 8,32 Prozent auf 329,06 USD) und Starbucks (+ 8,17 Prozent auf 105,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-34,73 Prozent auf 0,13 USD), Anika Therapeutics (-18,81 Prozent auf 12,39 USD), Ultra Clean (-8,75 Prozent auf 71,40 USD), Commercial Vehicle Group (-8,20 Prozent auf 3,92 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-7,72 Prozent auf 675,25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 26 137 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,498 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,07 Prozent.

Redaktion finanzen.at