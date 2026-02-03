Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,30 Prozent auf 23 048,85 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 23 667,44 Zählern und damit 0,319 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 592,11 Punkte).

Bei 23 041,27 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 691,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Wert von 23 235,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 834,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der NASDAQ Composite 19 391,96 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,804 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Bei 22 916,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Woodward (+ 13,32 Prozent auf 370,85 USD), Geospace Technologies (+ 6,64 Prozent auf 17,51 USD), Taylor Devices (+ 5,93 Prozent auf 78,61 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,40 Prozent auf 5,86 USD) und JetBlue Airways (+ 4,46 Prozent auf 5,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Sangamo Therapeutics (-32,38 Prozent auf 0,38 USD), Rambus (-17,83 Prozent auf 93,43 USD), Microvision (-13,54 Prozent auf 0,68 USD), Expedia (-13,32 Prozent auf 239,83 USD) und Manhattan Associates (-12,34 Prozent auf 132,10 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 460 002 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,931 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

