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NASDAQ Composite im Fokus 17.08.2026 22:34:33

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Der NASDAQ Composite erlitt am Montagabend Verluste.

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,32 Prozent leichter bei 26 644,91 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,208 Prozent auf 26 784,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 729,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 626,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 798,40 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26 225,14 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 622,98 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 14,67 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 17,55 Prozent auf 95,97 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7,43 Prozent auf 12,22 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), Applied Materials (+ 5,55 Prozent auf 535,31 USD) und Methode Electronics (+ 5,48 Prozent auf 18,08 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil JetBlue Airways (-7,26 Prozent auf 5,24 USD), NETGEAR (-6,38 Prozent auf 22,61 USD), Align Technology (-5,60 Prozent auf 171,16 USD), Comtech Telecommunications (-5,11 Prozent auf 1,67 USD) und Cogent Communications (-4,95 Prozent auf 10,75 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 562 827 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,701 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

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Cogent Communications Holdings Inc 10,75 -4,95% Cogent Communications Holdings Inc
Comtech Telecommunications Corp. 1,44 -4,00% Comtech Telecommunications Corp.
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