Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,05 Prozent leichter bei 26 362,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent fester bei 26 493,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 376,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 511,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 362,44 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,321 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 225,14 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 22 479,53 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Wert von 19 521,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13,46 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Astro-Med (+ 70,88 Prozent auf 28,52 USD), Applied Materials (+ 9,31 Prozent auf 621,15 USD), Amkor Technology (+ 8,25 Prozent auf 93,69 USD), FreightCar America (+ 7,96 Prozent auf 9,49 USD) und Lam Research (+ 7,11 Prozent auf 395,61 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-15,58 Prozent auf 20,00 USD), Mind CTI (-3,33 Prozent auf 0,91 USD), Werner Enterprises (-3,16 Prozent auf 40,79 USD), JB Hunt Transportation Services (-2,55 Prozent auf 272,69 USD) und Adobe (-2,38 Prozent auf 202,38 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 2 512 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 393,98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at