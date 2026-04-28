Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,90 Prozent leichter bei 24 663,80 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent schwächer bei 24 609,57 Punkten, nach 24 887,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 524,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 724,70 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 948,36 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 23 857,45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Stand von 17 366,13 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,15 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 899,37 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Omnicell (+ 20,94 Prozent auf 45,51 USD), Park-Ohio (+ 9,99 Prozent auf 29,52 USD), Microvision (+ 4,93 Prozent auf 0,65 USD), Consumer Portfolio Services (+ 4,07 Prozent auf 8,95 USD) und Alliance Resource Partners LP (+ 4,01 Prozent auf 26,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Rambus (-21,26 Prozent auf 111,27 USD), Ceva (-8,47 Prozent auf 24,84 USD), Comtech Telecommunications (-7,37 Prozent auf 3,52 USD), FormFactor (-6,77 Prozent auf 134,18 USD) und Power Integrations (-6,51 Prozent auf 66,02 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 779 146 Aktien gehandelt. Mit 4,327 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at