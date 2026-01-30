Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,94 Prozent tiefer bei 23 461,82 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,448 Prozent auf 23 578,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23 685,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 351,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 662,25 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,287 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Wert von 23 419,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 23 581,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 681,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,973 Prozent nach oben. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Deckers Outdoor (+ 19,46 Prozent auf 119,34 USD), AXT (+ 13,19 Prozent auf 18,54 USD), Credit Acceptance (+ 10,42 Prozent auf 498,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,55 Prozent auf 149,71 USD) und Richardson Electronics (+ 4,49 Prozent auf 12,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen KLA-Tencor (-15,24 Prozent auf 1 427,94 USD), Innodata (-13,19 Prozent auf 55,44 USD), Corcept Therapeutics (-10,63 Prozent auf 39,87 USD), Royal Gold (-9,82 Prozent auf 263,31 USD) und Ultra Clean (-8,02 Prozent auf 43,68 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die Huntington Bancshares-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 117 208 702 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,898 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at