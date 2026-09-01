Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,15 Prozent schwächer bei 26 068,92 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent tiefer bei 26 031,67 Punkten, nach 26 370,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 109,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 995,53 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 373,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 086,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 455,55 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,19 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 3,05 Prozent auf 3,38 USD), Elbit Systems (+ 1,96 Prozent auf 714,22 USD), Donegal Group A (+ 1,67 Prozent auf 19,44 USD), Columbia Banking System (+ 1,59 Prozent auf 30,11 USD) und Gilead Sciences (+ 1,49 Prozent auf 148,52 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AXT (-8,81 Prozent auf 55,27 USD), Myriad Genetics (-8,39 Prozent auf 2,95 USD), inTest (-7,41 Prozent auf 10,00 USD), Donegal Group B (-6,75 Prozent auf 23,08 USD) und PDF Solutions (-5,55 Prozent auf 42,01 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 587 981 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at