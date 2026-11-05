Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten

Um 15:54 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,72 Prozent auf 25 036,60 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,693 Prozent auf 25 558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 736,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 010,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 559,03 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 2,20 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27 477,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 363,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 499,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,75 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Park-Ohio (+ 10,85 Prozent auf 48,22 USD), Myriad Genetics (+ 8,06 Prozent auf 6,51 USD), Americas Car-Mart (+ 7,94 Prozent auf 1,36 USD), Nexstar Media Group (+ 7,76 Prozent auf 199,49 USD) und Inter Parfums (+ 7,26 Prozent auf 132,54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen 3D Systems (-32,58 Prozent auf 1,78 USD), Donegal Group B (-28,03 Prozent auf 17,41 USD), Cogent Communications (-17,38 Prozent auf 5,61 USD), DXP Enterprises (-15,36 Prozent auf 134,05 USD) und Power Integrations (-15,19 Prozent auf 39,69 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6 750 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at