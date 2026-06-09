Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Um 20:01 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,70 Prozent auf 25 488,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,697 Prozent auf 26 110,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 929,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24 980,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 259,92 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 26 247,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 695,95 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 19 591,24 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,70 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Veeco Instruments (+ 10,55 Prozent auf 67,48 USD), Pool (+ 6,92 Prozent auf 193,48 USD), Ultra Clean (+ 6,28 Prozent auf 89,20 USD), Consumer Portfolio Services (+ 6,11 Prozent auf 9,55 USD) und Silgan (+ 5,28 Prozent auf 38,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-15,98 Prozent auf 5,47 USD), AXT (-13,52 Prozent auf 78,50 USD), ADTRAN (-13,22 Prozent auf 12,58 EUR), Elron Electronic Industries (-11,03 Prozent auf 1,51 USD) und Rambus (-9,43 Prozent auf 137,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 422 602 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,86 Prozent.

Redaktion finanzen.at