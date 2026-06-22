Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Um 20:02 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,12 Prozent auf 26 222,06 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,131 Prozent auf 26 483,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 517,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 156,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 561,12 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 26 343,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 647,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 19 447,41 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,85 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 23,75 Prozent auf 2,97 USD), Taylor Devices (+ 8,00 Prozent auf 59,65 USD), AXT (+ 7,77 Prozent auf 91,14 USD), ON Semiconductor (+ 7,63 Prozent auf 130,90 USD) und BlackBerry (+ 7,28 Prozent auf 8,99 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil 1-800-FLOWERSCOM (-8,23 Prozent auf 3,57 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 21,06 USD), VeriSign (-7,41 Prozent auf 245,02 USD), 3D Systems (-7,00 Prozent auf 3,32 USD) und Nissan Motor (-6,82 Prozent auf 2,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 980 166 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,452 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,89 Prozent.

Redaktion finanzen.at