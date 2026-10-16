Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 2,14 Prozent tiefer bei 26 140,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,225 Prozent schwächer bei 26 652,98 Punkten in den Handel, nach 26 713,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 023,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 674,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 978,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 881,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 562,54 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,50 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Independent Bank (+ 3,63 Prozent auf 79,88 USD), Commercial Vehicle Group (+ 2,49 Prozent auf 2,88 USD), Century Aluminum (+ 2,43 Prozent auf 35,03 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,41 Prozent auf 560,36 USD) und Alliance Resource Partners LP (+ 2,22 Prozent auf 25,75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-22,96 Prozent auf 1,04 USD), AXT (-11,12 Prozent auf 51,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,56 Prozent auf 136,83 USD), Ultra Clean (-8,65 Prozent auf 51,00 USD) und Myriad Genetics (-8,51 Prozent auf 3,98 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 139 848 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,746 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,81 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at