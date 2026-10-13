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Kursverlauf 13.10.2026 18:01:36

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste

Das macht der NASDAQ Composite.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,25 Prozent tiefer bei 27 178,29 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent tiefer bei 27 138,73 Punkten, nach 27 245,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27 116,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 277,88 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 333,04 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 25 873,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 694,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,97 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 7,22 Prozent auf 1,41 USD), Infosys (+ 6,56 Prozent auf 11,54 USD), Logitech (+ 3,95 Prozent auf 102,21 USD), Blackbaud (+ 3,12 Prozent auf 48,21 USD) und Agilysys (+ 2,97 Prozent auf 108,85 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-8,47 Prozent auf 48,23 USD), Applied Materials (-7,71 Prozent auf 459,15 USD), JetBlue Airways (-5,94 Prozent auf 3,41 USD), FormFactor (-5,82 Prozent auf 122,70 USD) und Amtech Systems (-5,68 Prozent auf 15,10 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 201 234 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

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NASDAQ Comp. 27 204,38 -0,15%

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