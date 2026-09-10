Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent tiefer bei 26 081,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,885 Prozent auf 26 021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 26 253,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 979,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 178,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 605,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 169,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 886,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,25 Prozent nach oben. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 7,80 Prozent auf 1,59 USD), CRESUD (+ 5,79 Prozent auf 12,61 USD), Myriad Genetics (+ 5,33 Prozent auf 3,36 USD), Cirrus Logic (+ 5,20 Prozent auf 116,48 USD) und AmeriServ Financial (+ 5,10 Prozent auf 4,95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Eagle Outfitters (-13,97 Prozent auf 14,53 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-13,04 Prozent auf 3,04 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,80 Prozent auf 7,56 USD), Lincoln Electric (-7,54 Prozent auf 251,06 USD) und Century Aluminum (-6,98 Prozent auf 44,36 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 449 417 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at