Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
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23.10.2026 16:01:58
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge
Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,06 Prozent auf 25 992,82 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,442 Prozent schwächer bei 25 893,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 008,86 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 997,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 866,15 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,52 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 26 936,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 137,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 941,80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,87 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 6,38 Prozent auf 54,85 USD), TTM Technologies (+ 5,12 Prozent auf 77,67 USD), OraSure Technologies (+ 4,47) Prozent auf 3,97 USD), World Acceptance (+ 4,33 Prozent auf 177,00 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3,00 Prozent auf 11,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen LKQ (-19,85 Prozent auf 18,01 USD), Donegal Group B (-10,21 Prozent auf 21,64 USD), Marten Transport (-6,91 Prozent auf 11,45 USD), SS&C Technologies (-6,15 Prozent auf 84,03 USD) und Infosys (-5,75 Prozent auf 12,46 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 878 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,771 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder
Im NASDAQ Composite hat die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|46,46
|1,13%
|Century Aluminum Co.
|28,01
|-3,98%
|Cintas Corp.
|200,25
|0,31%
|Donegal Group Inc. (B)
|23,99
|-0,46%
|Infosys Ltd. (spons. ADRs)
|11,00
|-6,78%
|LKQ Corp.
|20,35
|-4,01%
|Marten Transport Ltd.
|11,78
|-4,23%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|OraSure Technologies Inc.
|3,62
|7,74%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|10,63
|5,61%
|SIGA Technologies Inc.
|3,12
|-0,95%
|SpaceX
|131,44
|2,16%
|SS&C Technologies Holdings Inc
|74,32
|-6,98%
|TTM Technologies Inc.
|71,26
|7,71%
|World Acceptance Corp.
|147,00
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 955,34
|-0,21%
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