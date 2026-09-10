Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagmittag

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 26 103,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,885 Prozent leichter bei 26 021,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 253,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 172,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 979,54 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,60 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 26 605,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 169,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 886,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,34 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit CRESUD (+ 6,88 Prozent auf 12,74 USD), Nexstar Media Group (+ 3,96 Prozent auf 171,44 USD), Expedia (+ 3,86 Prozent auf 283,12 USD), Autodesk (+ 3,09 Prozent auf 213,01 USD) und PDF Solutions (+ 2,71 Prozent auf 48,43 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen American Eagle Outfitters (-13,80 Prozent auf 14,56 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,89 Prozent auf 3,11 USD), Lincoln Electric (-8,50 Prozent auf 248,45 USD), Cogent Communications (-6,43 Prozent auf 8,73 USD) und SMC (-5,84 Prozent auf 431,79 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 671 493 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at