Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Nachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 26 628,36 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,147 Prozent auf 26 695,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 656,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 538,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 715,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,142 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 887,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 668,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 199,16 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 725,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ultralife Batteries (+ 14,14 Prozent auf 7,83 USD), ADTRAN (+ 14,07 Prozent auf 15,56 EUR), Nissan Motor (+ 9,28 Prozent auf 2,65 USD), Astro-Med (+ 9,14 Prozent auf 15,40 USD) und American Woodmark (+ 8,53 Prozent auf 46,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-12,52 Prozent auf 16,00 USD), QUALCOMM (-8,11 Prozent auf 228,65 USD), AXT (-7,56 Prozent auf 122,58 USD), TTM Technologies (-7,25 Prozent auf 182,67 USD) und Modine Manufacturing (-6,72 Prozent auf 276,00 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 253 800 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,474 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at