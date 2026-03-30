Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,73 Prozent auf 20 794,64 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21 096,24 Zählern und damit 0,706 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 948,36 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21 139,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 690,25 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Stand von 23 419,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, stand der NASDAQ Composite bei 17 322,99 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,51 Prozent nach. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 100,00 Prozent auf 2,00 USD), United Therapeutics (+ 12,53 Prozent auf 588,36 USD), Lifetime Brands (+ 7,91 Prozent auf 5,32 USD), Century Aluminum (+ 7,25 Prozent auf 53,25 USD) und Hooker Furniture (+ 6,37 Prozent auf 13,03 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nexstar Media Group (-13,11 Prozent auf 185,18 USD), AXT (-13,03 Prozent auf 52,73 USD), Rambus (-11,14 Prozent auf 79,73 USD), Commercial Vehicle Group (-9,12 Prozent auf 3,19 USD) und CIENA (-9,12 Prozent auf 365,00 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48 263 767 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 11,32 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at