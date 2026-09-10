Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Index-Performance
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10.09.2026 16:01:36
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter
Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,84 Prozent auf 26 031,71 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,885 Prozent tiefer bei 26 021,05 Punkten in den Handel, nach 26 253,34 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 100,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 979,54 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,87 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 605,36 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 169,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 886,06 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,03 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit SpaceX (+ 2,24 Prozent auf 150,85 USD), Elbit Systems (+ 2,05 Prozent auf 729,01 USD), Apple (+ 1,59 Prozent auf 320,34 USD), Comcast (+ 1,53 Prozent auf 24,97 USD) und Ceragon Networks (+ 1,46 Prozent auf 2,08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen American Eagle Outfitters (-12,79 Prozent auf 14,73 USD), SMC (-8,71 Prozent auf 418,62 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,74 Prozent auf 3,22 USD), Lincoln Electric (-6,66 Prozent auf 253,43 USD) und Donegal Group B (-6,55 Prozent auf 23,12 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 486 091 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|3,04
|-13,04%
|American Eagle Outfitters Inc.
|12,45
|-14,67%
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
|Ceragon Networks Ltd.
|1,71
|-1,78%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,69
|2,80%
|Compugen Ltd.
|2,46
|-0,81%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,95
|1,27%
|Donegal Group Inc. (B)
|25,57
|3,35%
|Elbit Systems Ltd.
|623,00
|1,38%
|Lincoln Electric Holdings Inc.
|216,00
|-6,90%
|NVIDIA Corp.
|188,16
|-2,14%
|SIGA Technologies Inc.
|3,02
|-1,95%
|SMC Corp.
|366,20
|-2,09%
|SpaceX
|127,14
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 081,72
|-0,65%
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