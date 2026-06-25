SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 25.06.2026 22:34:01

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer

Am Donnerstagabend zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent schwächer bei 25 358,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,974 Prozent höher bei 25 724,78 Punkten, nach 25 476,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 123,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 724,78 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 26 343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 929,83 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 973,55 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 37,51 Prozent auf 18,00 USD), BlackBerry (+ 19,95 Prozent auf 10,34 USD), Applied Materials (+ 13,42 Prozent auf 668,00 USD), Dorel Industries (+ 12,52 Prozent auf 1,24 USD) und Ultra Clean (+ 11,29 Prozent auf 120,66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-12,77 Prozent auf 2,05 USD), Innodata (-10,26 Prozent auf 73,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 85,33 USD), SIGA Technologies (-8,56 Prozent auf 3,95 USD) und Nexstar Media Group (-7,90 Prozent auf 154,70 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41 095 891 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,263 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 585,60 13,78% Applied Materials Inc.
BlackBerry Ltd 8,94 17,63% BlackBerry Ltd
Comtech Telecommunications Corp. 1,80 -11,76% Comtech Telecommunications Corp.
Dorel Industries Inc. 1,07 13,23% Dorel Industries Inc.
Innodata Inc. 64,40 -10,56% Innodata Inc.
Methode Electronics Inc. 12,90 11,21% Methode Electronics Inc.
Nexstar Media Group Inc. 136,80 -7,38% Nexstar Media Group Inc.
NVIDIA Corp. 171,86 -1,39% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,95 -8,56% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 75,40 -9,30% Strategy (ex MicroStrategy)
Ultra Clean Holdings Inc. 105,60 11,60% Ultra Clean Holdings Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 358,60 -0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen