Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer

Am Donnerstagabend zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent schwächer bei 25 358,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,974 Prozent höher bei 25 724,78 Punkten, nach 25 476,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 123,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 724,78 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 26 343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 929,83 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 973,55 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 37,51 Prozent auf 18,00 USD), BlackBerry (+ 19,95 Prozent auf 10,34 USD), Applied Materials (+ 13,42 Prozent auf 668,00 USD), Dorel Industries (+ 12,52 Prozent auf 1,24 USD) und Ultra Clean (+ 11,29 Prozent auf 120,66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-12,77 Prozent auf 2,05 USD), Innodata (-10,26 Prozent auf 73,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 85,33 USD), SIGA Technologies (-8,56 Prozent auf 3,95 USD) und Nexstar Media Group (-7,90 Prozent auf 154,70 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41 095 891 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,263 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at