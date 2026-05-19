Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent leichter bei 25 932,68 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,641 Prozent auf 25 923,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 090,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 853,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 026,17 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24 468,48 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 682,73 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 215,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,61 Prozent nach oben. Bei 26 707,14 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Agilysys (+ 27,35 Prozent auf 89,40 USD), Ceragon Networks (+ 7,57 Prozent auf 2,70 USD), Nissan Motor (+ 7,20 Prozent auf 2,50 USD), AXT (+ 3,69 Prozent auf 109,79 USD) und Dorel Industries (+ 3,54 Prozent auf 1,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Century Casinos (-10,14 Prozent auf 1,24 USD), inTest (-7,64 Prozent auf 16,43 USD), Innodata (-5,92 Prozent auf 89,11 USD), Hooker Furniture (-5,90 Prozent auf 12,28 USD) und AmeriServ Financial (-5,70 Prozent auf 3,64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 453 654 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 14,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at