Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,53 Prozent auf 22 548,50 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent tiefer bei 22 322,12 Punkten in den Handel, nach 22 668,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 589,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 306,08 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 592,11 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 413,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 18 847,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,96 Prozent ein. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 12,39 Prozent auf 42,60 USD), Compugen (+ 9,39 Prozent auf 1,98 USD), Myriad Genetics (+ 6,51 Prozent auf 4,91 USD), Elbit Systems (+ 5,34 Prozent auf 810,12 USD) und Amtech Systems (+ 4,44 Prozent auf 13,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-7,75 Prozent auf 4,64 USD), Nissan Motor (-7,45 Prozent auf 2,67 USD), Nortech Systems (-7,39 Prozent auf 8,77 USD), Exelixis (-6,26 Prozent auf 41,30 USD) und Donegal Group B (-5,81 Prozent auf 15,55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 192 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,678 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

