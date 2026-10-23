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Kursentwicklung 23.10.2026 18:00:45

Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags

Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags

Heute halten sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 7 655,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 64,339 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,548 Prozent leichter bei 7 621,42 Punkten, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 612,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 660,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,620 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Wert von 7 706,03 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 7 408,30 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 6 738,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,61 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 20,70 Prozent auf 45,48 USD), Crown Castle (+ 11,75 Prozent auf 88,09 USD), Schlumberger (+ 6,58 Prozent auf 52,81 USD), Palo Alto Networks (+ 6,14 Prozent auf 376,70 USD) und APA (+ 5,91 Prozent auf 52,36 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Bloom Energy (-12,65 Prozent auf 190,22 USD), Comfort Systems USA (-8,15 Prozent auf 1 175,09 USD), Globe Life (-6,09 Prozent auf 158,16 USD), CBRE Group A (-5,97 Prozent auf 123,41 USD) und AT&T (-5,63 Prozent auf 21,46 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 175 717 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 14,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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APA Corporation Registered Shs 46,23 4,93% APA Corporation Registered Shs
AT&T Inc. (AT & T Inc.) 18,71 -7,55% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Bloom Energy 172,00 -10,60% Bloom Energy
CBRE Group Inc. (A) 110,05 -5,90% CBRE Group Inc. (A)
Comfort Systems USA IncShs 1 035,00 -9,21% Comfort Systems USA IncShs
Crown Castle Corp 77,00 9,22% Crown Castle Corp
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Globe Life Inc 137,50 -7,66% Globe Life Inc
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 339,35 7,41% Palo Alto Networks Inc
Robert Half 41,49 23,81% Robert Half
Schlumberger N.V. (Ltd.) 47,28 6,70% Schlumberger N.V. (Ltd.)
Seagate Technology 562,00 -1,40% Seagate Technology
Western Union Company 5,64 -1,50% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 623,68 -0,52%

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