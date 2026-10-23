Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Kursentwicklung
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23.10.2026 18:00:45
Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags
Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 7 655,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 64,339 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,548 Prozent leichter bei 7 621,42 Punkten, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 612,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 660,15 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,620 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Wert von 7 706,03 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 7 408,30 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 6 738,44 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,61 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 20,70 Prozent auf 45,48 USD), Crown Castle (+ 11,75 Prozent auf 88,09 USD), Schlumberger (+ 6,58 Prozent auf 52,81 USD), Palo Alto Networks (+ 6,14 Prozent auf 376,70 USD) und APA (+ 5,91 Prozent auf 52,36 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Bloom Energy (-12,65 Prozent auf 190,22 USD), Comfort Systems USA (-8,15 Prozent auf 1 175,09 USD), Globe Life (-6,09 Prozent auf 158,16 USD), CBRE Group A (-5,97 Prozent auf 123,41 USD) und AT&T (-5,63 Prozent auf 21,46 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 175 717 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 14,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|46,23
|4,93%
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|18,71
|-7,55%
|Bloom Energy
|172,00
|-10,60%
|CBRE Group Inc. (A)
|110,05
|-5,90%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 035,00
|-9,21%
|Crown Castle Corp
|77,00
|9,22%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Globe Life Inc
|137,50
|-7,66%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Palo Alto Networks Inc
|339,35
|7,41%
|Robert Half
|41,49
|23,81%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|47,28
|6,70%
|Seagate Technology
|562,00
|-1,40%
|Western Union Company
|5,64
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 623,68
|-0,52%
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