Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE 0,54 Prozent schwächer bei 7 703,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,558 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,457 Prozent auf 7 709,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 745,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 713,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 698,76 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 403,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6 449,15 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,32 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Ulta Beauty (+ 4,14 Prozent auf 513,73 USD), Tapestry (+ 4,02 Prozent auf 134,21 USD), Intuit (+ 3,58 Prozent auf 347,63 USD), Advance Auto Parts (+ 3,35 Prozent auf 58,62 USD) und DoorDash (+ 3,29 Prozent auf 219,71 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-10,13 Prozent auf 226,46 USD), Coherent (-8,03 Prozent auf 323,00 USD), Teradyne (-7,27 Prozent auf 410,91 USD), Sandisk (-6,42 Prozent auf 1 672,07 USD) und Marvell Technology (-6,27 Prozent auf 219,63 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 275 882 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,709 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at