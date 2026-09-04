Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,51 Prozent auf 7 708,33 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,405 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 7 734,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 747,71 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 750,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 706,12 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,140 Prozent zu. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 7 736,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 584,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der S&P 500 bei 6 502,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,39 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 11,06 Prozent auf 211,51 USD), Sandisk (+ 10,54 Prozent auf 1 718,93 USD), Super Micro Computer (+ 7,90 Prozent auf 40,86 USD), KLA (+ 7,09 Prozent auf 185,20 USD) und Marvell Technology (+ 5,95 Prozent auf 221,26 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Autodesk (-8,32 Prozent auf 217,76 USD), Equifax (-7,07 Prozent auf 175,73 USD), Tesla (-6,50 Prozent auf 351,89 USD), Adobe (-6,01 Prozent auf 268,57 USD) und Synopsys (-5,63 Prozent auf 392,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16 067 095 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at