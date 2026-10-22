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S&P 500-Marktbericht 22.10.2026 16:02:01

Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der S&P 500 fällt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,81 Prozent tiefer bei 7 694,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64,023 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,872 Prozent tiefer bei 7 689,54 Punkten, nach 7 757,17 Punkten am Vortag.

Bei 7 699,52 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 678,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0,105 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 764,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7 498,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 699,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lockheed Martin (+ 8,09 Prozent auf 596,10 USD), CSX (+ 5,91 Prozent auf 51,26 USD), Procter Gamble (+ 5,85 Prozent auf 166,01 USD), Allegion (+ 5,81 Prozent auf 168,24 USD) und Nasdaq (+ 5,40 Prozent auf 101,31 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Lam Research (-9,53 Prozent auf 235,95 USD), Teradyne (-8,82 Prozent auf 315,01 USD), Coherent (-7,98 Prozent auf 218,58 USD), Flex (-7,66 Prozent auf 79,64 USD) und Generac (-7,20 Prozent auf 188,51 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 2 982 932 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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