NYSE-Handel im Fokus 23.01.2026 18:02:11

Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones notiert derzeit im negativen Bereich.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,52 Prozent leichter bei 49 125,43 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,581 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,369 Prozent auf 49 201,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 384,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 265,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 016,09 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,246 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 48 442,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46 734,61 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 44 565,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,54 Prozent. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 47 853,04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3,86 Prozent auf 468,55 USD), Amazon (+ 2,33 Prozent auf 239,79 USD), NVIDIA (+ 1,37 Prozent auf 187,37 USD), 3M (+ 1,33 Prozent auf 162,76 USD) und Salesforce (+ 0,63 Prozent auf 229,53 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,94 Prozent auf 926,61 USD), Caterpillar (-2,54 Prozent auf 631,94 USD), American Express (-2,32 Prozent auf 359,50 USD), JPMorgan Chase (-1,94 Prozent auf 297,75 USD) und Walt Disney (-1,51 Prozent auf 111,50 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 14 165 994 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,795 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie hat mit 8,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3M Co. 137,60 0,72% 3M Co.
Amazon 202,35 1,56% Amazon
American Express Co. 305,95 -2,35% American Express Co.
Caterpillar Inc. 530,00 -3,64% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 776,80 -4,21% Goldman Sachs
JPMorgan Chase & Co. 251,95 -2,38% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 394,55 2,80% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 158,64 0,89% NVIDIA Corp.
Salesforce 192,72 -0,78% Salesforce
Verizon Inc. 33,42 -0,58% Verizon Inc.
Visa Inc. 276,10 -0,45% Visa Inc.
Walt Disney 93,80 -2,55% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 098,71 -0,58%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

