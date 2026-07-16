Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|Marktbericht
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16.07.2026 20:03:59
Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,54 Prozent tiefer bei 29 049,42 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,625 Prozent auf 29 318,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 502,60 Punkten am Vortag.
Bei 29 023,35 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 333,06 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,43 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 16.06.2026, mit 29 968,13 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 26 333,00 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 22 907,97 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,25 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cintas (+ 7,15 Prozent auf 206,13 USD), DexCom (+ 6,15 Prozent auf 77,20 USD), Intuit (+ 5,59 Prozent auf 295,33 USD), Thomson Reuters (+ 4,80 Prozent auf 100,09 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 4,42 Prozent auf 235,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-13,98 Prozent auf 171,62 USD), Sandisk (-12,39 Prozent auf 1 414,90 USD), Rocket Lab (-12,14 Prozent auf 66,95 USD), Western Digital (-11,24 Prozent auf 456,08 USD) und Astera Labs (-10,22 Prozent auf 314,78 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 891 283 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,470 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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