Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 28 957,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 29 100,16 Punkten in den Handel, nach 29 127,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 142,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 913,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 30 046,14 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Stand von 30 543,92 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 24 293,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,88 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 5,05 Prozent auf 189,25 USD), Diamondback Energy (+ 3,22 Prozent auf 212,35 USD), CrowdStrike (+ 2,92 Prozent auf 242,25 USD), DexCom (+ 2,62 Prozent auf 86,90 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,95 Prozent auf 503,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-10,24 Prozent auf 440,00 USD), Seagate Technology (-5,03 Prozent auf 765,05 USD), Synopsys (-4,71 Prozent auf 363,47 USD), Take Two (-3,86 Prozent auf 214,31 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-3,52 Prozent auf 241,19 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 9 823 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,94 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at