Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,71 Prozent im Minus bei 22 587,47 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,44 Prozent auf 22 421,17 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 353,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 614,41 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,19 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Stand von 23 031,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Stand von 18 069,26 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,79 Prozent zu Buche. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 124,78 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geron (+ 6,69 Prozent auf 1,52 USD), Elbit Systems (+ 4,70 Prozent auf 929,83 USD), Microvision (+ 4,22 Prozent auf 0,58 USD), SMC (+ 4,09 Prozent auf 448,90 USD) und Innodata (+ 3,58 Prozent auf 46,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-15,76 Prozent auf 6,36 USD), Old Dominion Freight Line (-8,47 Prozent auf 192,84 USD), Methanex (-7,92 Prozent auf 52,53 USD), AXT (-7,72 Prozent auf 35,80 USD) und Park-Ohio (-7,37 Prozent auf 25,77 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 230 494 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,829 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,92 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at