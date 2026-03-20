Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|NASDAQ Composite-Entwicklung
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20.03.2026 20:04:34
Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag
Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,98 Prozent auf 21 652,88 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,459 Prozent tiefer bei 21 989,33 Punkten, nach 22 090,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 997,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 622,10 Zählern.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 3,08 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22 886,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 307,62 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 17 691,63 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 6,81 Prozent ein. Bei 23 988,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 622,10 Punkte.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 4,14 Prozent auf 1,20 USD), Nexstar Media Group (+ 3,95 Prozent auf 231,85 USD), Corcept Therapeutics (+ 3,93 Prozent auf 35,42 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2,19 Prozent auf 5,13 USD) und Exponent (+ 1,83 Prozent auf 66,34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-9,51 Prozent auf 10,89 USD), AXT (-8,76 Prozent auf 53,00 USD), Nortech Systems (-8,54 Prozent auf 9,00 USD), TTM Technologies (-8,30 Prozent auf 89,02 USD) und CIENA (-7,36 Prozent auf 382,20 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 495 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,750 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|46,96
|-6,45%
|CIENA Corp.
|332,40
|-7,15%
|Corcept Therapeutics Inc.
|29,86
|2,12%
|Dorel Industries Inc.
|0,90
|-8,21%
|Exponent Inc.
|57,66
|3,00%
|Geospace Technologies Corp
|10,85
|-9,85%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|4,46
|3,72%
|Nexstar Media Group Inc.
|196,00
|2,03%
|Nortech Systems Inc.
|9,90
|0,61%
|NVIDIA Corp.
|150,46
|-2,61%
|SIGA Technologies Inc.
|4,94
|-2,76%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|117,15
|-2,21%
|TTM Technologies Inc.
|79,50
|-4,79%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 647,61
|-2,01%
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