Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Index-Bewegung
|
30.12.2025 18:02:19
Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 mittags
Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 25 506,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,061 Prozent auf 25 509,88 Punkte an der Kurstafel, nach 25 525,56 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 464,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 577,58 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 25 434,89 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 21 197,09 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,60 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 3,61 Prozent auf 38,01 USD), Diamondback Energy (+ 1,78 Prozent auf 151,22 USD), Marvell Technology (+ 1,64 Prozent auf 87,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,47 Prozent auf 157,68 USD) und ASML (+ 1,30 Prozent auf 1 079,86 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil JDcom (-1,55 Prozent auf 28,82 USD), Enphase Energy (-1,40 Prozent auf 32,67 USD), Gilead Sciences (-1,24 Prozent auf 123,36 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,09 Prozent auf 771,99 USD) und eBay (-1,04 Prozent auf 86,83 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 893 179 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
